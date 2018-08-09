Министерство обороны РК сокращает численность военного автопарка

Photo : YONHAP News

С ноября этого года министерство обороны РК сократит количество военнослужащих, которым предоставляется служебный автомобиль. Отныне транспортными привилегиями смогут пользоваться лишь представители высшего командного состава на уровне генералов. Реформы коснутся 121 человека и 55% автомобилей. Министерство обороны намерено исключить из автопарка старые автомобили, а военнослужащие, находившиеся на должности водителя, будут постепенно переведены в состав регулярных войск. Автомобили, прикреплённые к военным гольф-клубам и религиозным заведениям, теперь разрешено использовать только во время официальных мероприятий и в экстренных ситуациях. Таким образом министерство обороны надеется сэкономить 4 млн 258 тыс долларов.