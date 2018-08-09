Угроза высоких таможенных пошлин на автомобили затруднит обновление соглашения о свободной торговле РК-США

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Угроза применения американскими властями высоких таможенных пошлин на импортные автомобили и автозапчасти затруднит обновление южнокорейско-американского соглашения о свободной торговле. Как сообщила газета Wall Street Journal, Национальное собрание РК может не утвердить пересмотренное соглашение, если Вашингтон не освободит Сеул от 25-процентных тарифов на его автомобили, ввозимые в США. Дональд Трамп намерен ввести 25-процентные тарифы на импорт автомобилей и запчастей по соображениям национальной безопасности в соответствии со статьёй 232 Закона о расширении торговли от 1962 года. В марте нынешнего года власти РК и США окончательно согласовали изменения в соглашение и регулировании объёма импорта южнокорейской стали в США. Сеул согласился вдвое увеличить импорт американских автомобилей. В соответствии с новыми соглашениями, американские производители смогут продавать на территории РК до 50 тыс. автомобилей в год. Это вдвое больше, чем по действующему соглашению.