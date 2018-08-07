СМИ: Майкл Помпео предлагал Пхеньяну передать США или третьей стороне 60-70% ядерного оружия

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Госсекретарь США Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал конкретное предложение властям КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. В соответствии с ним, Пхеньян передаёт 60-70% своих ядерных боеголовок США или третьей стороне. Об этом сообщил информационный портал Vox со ссылкой на осведомлённые источники, по данным которых, данное предложение категорически отклонил заведующий отделом единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоль. Неизвестно, что Помпео предложил в обмен на передачу боеголовок. Это могло быть освобождение от санкций или исключение КНДР из списка стран-спонсоров терроризма. Между тем, процесс денуклеаризации осложняет то, что неизвестно количество боеголовок, которыми обладает КНДР. По мнению экспертов, Пхеньян недоволен тем, что Вашингтон не меняет свою позицию по денуклеаризации. Вашингтон продолжает давление на Пхеньян, требуя полностью выполнить условия сингапурской декларации. Одним из признаков недовольства Пхеньяна является то, что северокорейский лидер Ким Чон Ын не встретился с Майклом Помпео во время его последнего визита в КНДР.