Премьер-министр РК встретился с послом США в Сеуле

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Премьер-министр РК Ли Нак Ён встретился в среду с послом США в Сеуле Гарри Харрисом. Как сообщили в канцелярии премьер-министра, в ходе встречи Ли Нак Ён выразил надежду на продолжение взаимодействия между Сеулом и Вашингтоном в решении северокорейской ядерной проблемы и установлении мира на Корейском полуострове. Глава южнокорейского правительства выразил удовлетворение назначением главой американского диппредставительства человека, хорошо знакомого с ситуацией на Корейском полуострове. Гарри Харрис напомнил, что его отец принимал участие в Корейской войне. Он обещал в качестве посла прилагать усилия для укрепления союзнических отношений между двумя странами. Харрис выразил готовность направить особые усилия на решение вопросов, связанных с соглашением о свободной торговле между РК и США и распределением расходов на содержание американских войск.