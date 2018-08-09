«Нодон Синмун»: Объявление об окончании Корейской войны станет первым шагом к миру

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Объявление об окончании Корейской войны соответствует «требованиям нашего времени» и станет «первым шагом» к установлению мира. Об этом пишет в четверг в редакционной статье центральная северокорейская газета «Нодон синмун». В статье отмечается, что недоверие и враждебность между КНДР и США – это «абсолютно ненормальное явление», именно поэтому именно сейчас настало время объявить о конце войны. Подчёркивается, что Пхеньян давно призывает объявить об окончании войны и заменить соглашение о перемирии мирным договором, который, по его мнению, может быть реализован. Данный призыв может быть успешно реализован, если стороны сотрудничают,- пишет «Нодон синмун».