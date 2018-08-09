Президент Ирана принял министра иностранных дел КНДР

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Президент Ирана Хасан Рухани принял в среду в Тегеране министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Как сообщили иранские СМИ, Ли Ён Хо проинформировал Рухани о ходе переговоров с США по вопросам, касающимся денуклеаризации. Он подверг Вашингтон критике за выход из договорённостей с Ираном по ядерным вопросам и повторное введение санкций против Тегерана. Президент Ирана сказал, что США в глазах мирового сообщества превратились в ненадёжного партнёра, который не выполняет свои обещания. Как отметил северокорейский министр, расширение отношений с Ираном являются частью стратегического курса КНДР. Он отметил, что Пхеньян и Тегеран поддерживают дружеские отношения и разделяют общие взгляды на различные региональные и международные вопросы.