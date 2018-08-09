Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина опустился до рекордно низкого уровня

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина, понизился за неделю на 5,2%, составив 58%. Это самый низкий показатель с момента его вступления на пост главы государства. Рейтинг высчитан на основе результатов опроса, проведённого в период с 6 по 8 августа среди 1.507 взрослых жителей разных регионов страны. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 35,8% опрошенных - на 5,4% больше, чем неделю назад. По мнению экспертов, на снижение рейтинга Мун Чжэ Ина повлияла главным образом причастность его соратника, губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су к делу блогера Druid King, который обвиняется в фальсификации комментариев интернет-пользователей, в том числе накануне президентских выборов. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро сократился на 2,7%, составив 40,1%. Главная оппозиционная партия Свободная Корея добавила 1,4% сторонников. Её поддерживают 19% респондентов. Партия Справедливости повысила число сторонников на 0,2% до 14,5%. Партию Справедливого будущего поддерживают 5,3%, партию Мира и Демократии – 2,2% прошенных. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2,5% при уровне достоверности 95%.