Госдепартамент США: Сеул в полной мере выполняет санкции в отношении Пхеньяна

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Госдепартамент США уверен в том, что Сеул в полной мере выполняет санкции в отношении Пхеньяна. Данное заявление сделано на фоне разногласий по поводу предполагаемых незаконных поставок северокорейского угля в РК. Как заявил представитель госдепартамента США, РК является верным и надёжным партнёром в осуществлении резолюций Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Вашингтон и Сеул тесно сотрудничают в решении северокорейских проблем, координируя свои действия. В Вашингтоне знают, что южнокорейское правительство расследует предполагаемые незаконные поставки северокорейского угля.