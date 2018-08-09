В РК рассматривается возможность временного запрета на пользование автомобилями BMW

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Правительство РК рассматривает возможность введения временного запрета на использование автомобилей BMW. Об этом сообщила в среду на экстренной пресс-конференции министр сухопутных территорий и транспорта РК Ким Хён Ми. По её словам, временный запрет может распространиться на автомобили BMW, если они не проходят обязательный осмотр безопасности до отзыва или в них после осмотра выявится возможность опасности возгорания. Ким Хён Ми сказала, что она хорошо осведомлена о неудобствах, причиняемых требованиями об отзыве продукции немецкого автопроизводителя. Однако такие шаги необходимы: если автомобили загораются в туннеле, на бензоколонке или на стоянке, это может привести к крупной аварии. Она призвала владельцев машин BMW до 14 августа пройти экстренную проверку безопасности, воздержавшись до проверки от пользования машинами.