В РК загорелись ещё два автомобиля BMW

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В четверг в РК загорелись ещё 2 автомобиля BMW. В 7 часов 50 минут утра в зоне отдыха на скоростной автодороге в городе Сачхоне провинции Кёнсан-Намдо произошло возгорание машины BMW 730Ld. Пожар удалось потушить через 10 минут, но автомобиль выгорел полностью. Водитель не пострадал. Машина произведена в 2011 году, модель не подлежит отзыву. В 8 часов 50 минут утра зафиксировано возгорание BMW 320d на скоростном шоссе Сеул-Инчхон в районе города Ыйвана провинции Кёнгидо. Водитель машины также не пострадал, но машина сгорела. Автомобиль был произведён в 2014 году и подлежал отзыву. С начала года в РК зафиксировано в общей сложности 36 случаев возгорания автомобилей BMW. В этой связи правительство РК рассматривает возможность введения временного запрета на использование автомобилей BMW.