151 южнокореец побывает в КНДР на Международном чемпионате по футболу среди юниоров

Photo : YONHAP News

151 южнокореец побывает на IV Международном чемпионате по футболу среди юниоров, который состоится в Пхеньяне с 13 по 18 августа. Об этом сообщил представитель министерства по делам воссоединения РК, которое дало разрешение на поездку в КНДР. В составе южнокорейской делегации 84 спортсмена, 26 журналистов, 25 зрителей и 16 членов оргкомитета. Среди них губернатор провинции Канвондо Чхве Мун Сун и глава уезда Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо Ким Гван Чхоль. Они посетят Пхеньян в качестве руководителей местных команд. Южнокорейская делегация 10 августа пересечёт межкорейскую границу на западном участке. Она вернётся 19 августа тем же маршрутом. В Международном чемпионате по футболу среди юниоров, организованном Югом и Севером, принимают участие 8 команд из шести стран, в числе которых обе Кореи, Китай, Россия, Белоруссия и Узбекистан.