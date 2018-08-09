Минобороны РК реформирует киберкомандование

Photo : KBS News

Министерство обороны РК обнародовало в четверг план реформирования киберкомандования, предусматривающий сокращение ряда функций, в том числе, психологической войны. По сообщению минобороны, план обусловлен инициативой «Оборонные реформы 2.0». Он предусматривает переименование киберкомандования в командование кибероперациями. Цель плана состоит в том, чтобы киберкомандование не смогло вмешиваться во внутреннюю политику страны. Ранее его обвиняли в организации онлайн-кампании по публикации политических комментариев с целью склонить общественное мнение в поддержку бывших консервативных правительств. Командование кибероперациями будет находиться непосредственно под контролем председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК.