Ли Гэ Хо: Правительство РК будет работать над стабилизацией цен на сельхозпродукты

Photo : YONHAP News

Министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК будет работать над стабилизацией цен на сельхозпродукты и созданием системы самостоятельного регулирования спроса и предложения для каждого из сельскохозяйственных регионов. Об этом заявил в четверг глава министерства Ли Гэ Хо, выступая на парламентских слушаниях по утверждению кандидатур на высшие государственные посты. Ли Гэ Хо обещал укрепить финансовую систему для фермеров. По его словам, система самостоятельного регулирования спроса и предложения позволит контролировать размер фермерских земель и объем производства в ключевых регионах в соответствии с колебаниями цен. Ли Гэ Хо также отметил необходимость кардинального реформирования структуры производства риса с целью предотвратить избыточные поставки. Ли Гэ Хо назначен министром продовольствия, сельского и лесного хозяйства 26 июля.