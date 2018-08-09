В течение трёх лет Samsung Electronics инвестирует в развитие производства 160 млрд долларов

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Компания Samsung Electronics планирует в течение трёх лет инвестировать 180 трлн вон или 160 млрд долларов в развитие производства в стране и за рубежом, и нанять за тот же период дополнительно 40 тыс сотрудников. 120 млрд долларов планируется инвестировать в развитие производства внутри страны. Особое внимание будет уделено разработкам полупроводниковых запоминающих устройств, искусственного интеллекта, мобильной связи пятого поколения и прикладных деталей электронных устройств. Данные инвестиции, как полагают, приведут к созданию 700 тысяч новых рабочих мест.