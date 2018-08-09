В РК обсуждается реформирование системы парламентских выборов

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В РК началось обсуждение изменений в действующую систему парламентских выборов. По мнению политиков, нынешняя система одномандатных округов и пропорционального представительства от политической партии может привести к неполному соответствию мнения народа и состава парламента страны. В соответствии с системой одномандатных округов, один кандидат, победивший в своём избирательном округе, избирается в Национальное собрание. Предлагается ввести взаимосвязанную представительную систему распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Если число избранных кандидатов от каждого округа меньше числа разрешённых мандатов от партии, оставшееся количество мест планируется восполнить за счёт списка пропорционального представительства. Второй вариант – использование многомандатной системы, в соответствии с которой будут избираться несколько парламентариев за счёт объединения избирательных округов.