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Юг и Север Кореи проведут 13 августа переговоры на высоком уровне, в ходе которых будут обсуждаться реализация договорённостей, достигнутых на предыдущих межкорейских саммитах, и подготовка к следующему саммиту. Как сообщили в четверг в министерстве по делам воссоединения РК, переговоры пройдут в северной части пограничного пункта Пханмунчжом. Южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн. Это будут четвёртые по счёту переговоры на высоком уровне с начала текущего года.