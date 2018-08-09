Северокорейская сторона отложила совместную с Югом инспекцию автодорог

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Северокорейская сторона отложила в одностороннем порядке на неопределённый срок совместную с Югом инспекцию автомобильных дорог, которая должна была начаться в пятницу. Соответствующее уведомление было получено накануне вечером, сообщили в министерстве по делам воссоединения РК. Причины своего решения Пхеньян не обозначил. Представители Юга и Севера должны были в течение недели инспектировать шоссе Кэсон-Пхеньян. Договорённость о модернизации автомобильных дорог на территории КНДР с целью их последующего соединения с дорогами Юга была достигнута на межкорейском саммите в апреле этого года.