Госдепартамент США: Переговоры с КНДР проходят почти ежедневно

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Госдепартамент США проводит с КНДР разнообразные переговоры почти ежедневно. Об этом сообщила 9 августа на очередном брифинге представитель ведомства Хизер Науэрт. По её словам, переговоры с представителями Севера ведутся с помощью телефонных звонков, сообщений и электронных писем. Таким образом в госдепартаменте США, очевидно, хотели подчеркнуть масштабы работы, осуществляемой с КНДР на рабочем уровне, поскольку внешне может показаться, что переговоры проходят довольно вяло. Что касается нелегального ввоза на южнокорейскую территорию северокорейского угля, то Хизер Науэрт в очередной раз выразила доверие к южнокорейскому правительству, подчеркнув, что Вашингтон и Сеул являются давними партнёрами и союзниками, поэтому США доверяют результатам расследования, проводимого правительством РК.