Ли Гэ Хо утверждён в должности министра продовольствия, сельского и лесного хозяйства

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10 августа президент РК Мун Чжэ Ин утвердил Ли Гэ Хо в должности министра продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК. Накануне его кандидатура была утверждена на заседании профильного парламентского комитета В отчёте председателя комитета Хван Чжу Хона говорится, что Ли Гэ Хо соответствует требованиям на эту должность. С начала работы правительства Мун Чжэ Ина это шестой действующий депутат от Демократической партии Тобуро, назначенный на должность министра, и третий, который утверждён в должности непосредственно в день слушаний. Должность министра продовольствия, сельского и лесного хозяйства оставалась вакантной после того, как занимавший её Ким Ён Рок 13 июня был избран губернатором провинции Чолла-Намдо.