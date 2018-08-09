Юг и Север начнут совместную инспекцию автодорог 13 августа

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Юг и Север договорились в пятницу провести на следующей неделе совместную инспекцию автодорог на северокорейской территории. Как сообщила представитель министерства по делам воссоединения РК Ли Ю Чжин, инспекция начнётся 13 августа. Первоначально работа должна была начаться 10 августа, однако накануне вечером в Сеул поступило уведомление о том, что она откладывается на неопределённый срок. Представители Юга и Севера договорились проинспектировать шоссе Кэсон-Пхеньян. Модернизация автомобильных дорог на территории КНДР с целью их последующего соединения с дорогами Юга предусмотрена договорённостями, достигнутыми на межкорейском саммите в апреле этого года.