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Крупнейшие южнокорейские авиаперевозчики Korean Air и Asiana Airlines будут лишены налоговых льгот. О вступлении в силу поправок в соответствующее законодательство сообщили 9 августа в министерстве административного управления и безопасности. С 1987 года обе авиакомпании получали льготы на налоги на приобретение в размере 100% и имущество – 50% с целью укрепления конкурентоспособности национальных перевозчиков. Четыре года назад срок действия льгот закончился, но правительство продлило их ещё на два года, а в последние два года снизило льготы на налог на приобретение со 100 до 60%. В денежном выражении объем льгот для компании Korean Air составил 25 млн 700 тыс., а для Asiana Airlines 4 млн 447 тыс. долларов. Новые поправки в закон о региональных налогах предусматривают отмену налоговых льгот для компаний, имеющих активы на сумму более 4 млрд 447 млн долларов. Под эту категорию попадают оба перевозчика.