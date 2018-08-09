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Корея: Юг-Север

Юг и Север обсудили модернизацию железных дорог

Write: 2018-08-10 12:18:50Update: 2018-08-10 12:19:35

Юг и Север обсудили модернизацию железных дорог

Photo : KBS News

Делегации Юга и Севера Кореи обсудили в четверг вопросы, связанные с модернизацией железных дорог и возможность  их объединения в единую сеть. Об этом сообщили в министерстве воссоединения РК. Рабочие переговоры состоялись в городе Пхачжу к югу от демилитаризованной зоны. Их участники согласовали детали предстоящей в совместной инспекции железных дорог с целью оценки их технического состояния и пригодности к эксплуатации. Договорённость о совместной модернизации и соединении железных дорог была достигнута на межкорейском саммите 27 апреля. 
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