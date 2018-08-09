План развития пенсионной системы будет представлен 17 августа

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17 августа министерство здравоохранения и социального обеспечения планирует опубликовать четвёртый план стабильного формирования пенсионного фонда. С 2003 года данный документ составляется раз в пять лет. По прогнозу от2013 года, истощение пенсионного фонда, в котором сейчас числятся 21 млн 400 тыс человек, должно наступить в 2060 году, однако недавние исследования профильных специалистов показали, что истощение наступит раньше - в 2058 году. Это обусловлено низкой рождаемостью и старением населения. В связи с этим рассматривается вопрос о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет и суммы страховых пенсионных выплат. Сейчас выплаты составляют 9% от суммы дохода, которые вносятся в равных долях работником и работодателем. По мнению экспертов, данный показатель может быть увеличен до 10% и более. Окончательное решение о дальнейших мерах будет представлено министерством в октябре этого года после изучения общественного мнения.