Южнокорейская команда прибыла в Пхеньян для участия в международном чемпионате по футболу среди юниоров

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10 августа южнокорейская молодёжная сборная по футболу прибыла в Пхеньян для участия в международном чемпионате по футболу среди юниоров. Помимо спортсменов, в Пхеньян прибыли болельщики, представители прессы другие официальные лица. Губернатор провинции Канвондо Чхве Мун Сун и глава уезда Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо Ким Гван Чхоль являются руководителями футбольных команд. Чемпионат пройдёт в период с 13 по 18 августа. Столь большая группа южнокорейцев посещает Пхеньян через сухопутную границу впервые. Параллельно в Сеуле 11 августа открывается футбольное соревнование, участие в котором примет сборная из Пхеньяна. Северокорейские спортсмены уже прибыли в Сеул и приступили к тренировкам.