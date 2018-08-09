Правительство РК выделило финансовую помощь пострадавшим от землетрясения в Индонезии

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Сеул окажет финансовую помощь в размере 500 тыс. долларов пострадавшим от землетрясения на индонезийском острове Ломбок, сообщили в министерстве иностранных дел РК. В правительстве надеются, что финансовая поддержка ускорит ликвидацию последствий землетрясения. По официальным данным, в результате землетрясения погибли сотни местных жителей, а число пострадавших исчисляется десятками тысяч. Ранее президент РК Мун Чжэ Ин выразил свои соболезнования в связи с трагедией и пообещал оказать помощь правительству Индонезии.