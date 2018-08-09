МИД КНДР критикует США

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9 августа официальный представитель министерства иностранных дел КНДР подверг критике высокопоставленных чиновников США, которые ведут себя вразрез с намерениями президента Дональда Трампа. Представитель министерства сослался на неоправданные санкции, которыми оказывается давление на Север. В качестве примера он привёл запрет на ввоз в КНДР спортивного снаряжения по линии Международного олимпийского комитета, а также запрет на въезд в страну высокопоставленных делегаций других государств на мероприятия по случаю 70-летия образования КНДР. Представитель министерства в очередной раз подтвердил намерение проводить поэтапный отказ от ядерного разоружения, однако высказался против требования США сначала провести полную денуклеаризацию в обмен на последующие действия. В послании также говорилось о том, что США не должны вмешиваться в межкорейские отношения.