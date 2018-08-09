Восстановление экономики РК происходит за счёт экспортной политики

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На протяжении последних девяти месяцев продолжается тенденция к восстановлению экономического роста страны. Однако восстановление происходит за счёет экспортной политики,- говорится в докладе министерства планирования и финансов РК. Так, в июле на фоне благоприятного состояния мировой экономики улучшились экспортные показатели в области нефтепродуктов, стали и полупроводников. Однако неблагоприятным фактором является торговый конфликт между США и Китаем. В данной ситуации было принято решение сосредоточить внимание на создании рабочих мест и повышении темпов экономического развития страны с учётом возможных рисков, добавили в министерстве.