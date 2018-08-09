Состоялась презентация нового смартфона Galaxy Note 9

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Южнокорейская компания Samsung Electronics представила свой флагманский смартфон Galaxy Note 9. Премьера состоялась 9 августа в Нью-Йорке. В новом гаджете были ликвидированы недостатки предыдущих моделей. Пользователям Galaxy Note 9 открываются широкие возможности. Благодаря стилусу S-Pen можно не только писать заметки или рисовать картины, а также делать фотографии и снимать видео. Ещё одной особенностью является внутренняя память устройства, достаточная для сохранения более чем 93 тыс. фотографий, а также ёмкость встроенного аккумулятора. Данный смартфон может составить конкуренцию продукции других крупных производителей смартфонов - южнокорейской LG Electronics и американской Apple.