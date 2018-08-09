РК является лидером на рынке DRAM

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Масштаб мирового рынка динамической памяти с произвольным доступом DRAM развивается быстрыми темпами, и уже в нынешнем году превысит показатель в 100 млрд долларов, сообщили аналитики IC Insights. В случае подтверждения прогнозов, DRAM станет главным компонентом на рынке полупроводников. В настоящее время рынок полупроводников оценивается в 428 млрд долларов, и DRAM может занять около 24% его объёма. РК является лидером в данной сфере и занимает около 70% мирового рынка. Согласно статистике, Samsung Electronics занимает 44,9%, а SK Hynix - 27,9% рынка. По мнению аналитиков, ожидается увеличение спроса на данную продукцию, и последующее укрепление позиций двух компаний на рынке.