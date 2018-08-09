Обнародованы результаты расследования по делу о нелегальном ввозе минеральных ресурсов из КНДР

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Сотрудники таможенного управления РК обнародовали в пятницу результаты расследования о незаконном импорте северокорейских минеральных ресурсов. В соответствии с ними, три южнокорейские компании в период с апреля по октябрь 2017 года незаконно ввезли на территорию РК 35 тыс. тонн северокорейского угля и чугуна в чушках на сумму 5,89 млн долларов. Всего было совершено семь поставок. Названия компаний не приводятся. Утверждается, что сырьё перегружалось в российских портах, после чего подделаны документы о его происхождении. Совет Безопасности ООН запретил КНДР продажу минеральных ресурсов. Его импорт является прямым нарушением резолюции Совбеза ООН под номером 2371.