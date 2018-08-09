Глава МИД КНДР побывал с визитом в Иране

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КНДР и Иран активизируют двусторонние связи. Глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ён Хо побывал в Тегеране, где встречался с президентом Ирана Хасаном Рухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом. Визит состоялся на фоне ухудшающихся отношений между США и Ираном, после того, как Вашингтон вернул санкции в отношении Тегерана. В сообщениях о встречах Ли Ён Хо с руководством Ирана нет никаких неожиданных моментов. Поэтому визит вызывает ещё больше вопросов со стороны мирового сообщества.