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В мире

Глава МИД КНДР побывал с визитом в Иране

Write: 2018-08-10 16:52:47Update: 2018-08-10 16:56:24

Глава МИД КНДР побывал с визитом в Иране

Photo : YONHAP News

КНДР и Иран активизируют двусторонние связи. Глава северокорейского внешнеполитического ведомства Ли Ён Хо побывал в Тегеране, где встречался с президентом Ирана Хасаном Рухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.  Визит состоялся на фоне ухудшающихся отношений между США и Ираном, после того, как Вашингтон вернул санкции в отношении Тегерана. В сообщениях о встречах Ли Ён Хо  с руководством Ирана нет никаких неожиданных моментов. Поэтому визит вызывает ещё больше вопросов со стороны мирового сообщества. 
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