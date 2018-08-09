РК и Индия договорились расширить сотрудничество в военной области

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РК и Индия расширят двустороннее сотрудничество в военной области и приложат совместные усилия для денуклеаризации КНДР. Соответствующие договорённости были достигнуты в ходе состоявшихся в Дели переговоров министров обороны двух стран Сон Ён Му и Нирмалы Ситхамарана. Главы военных ведомств договорились организовать переговорный механизм в формате 2+2 с участием заместителей министров иностранных дел и обороны двух стран для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. В ходе визита в Индию глава южнокорейского оборонного ведомства встретился также с советником премьер-министра этой страны по национальной безопасности Аджитом Довалом.