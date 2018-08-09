КНДР приостановила приём китайских туристов

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Китайский туроператор INDPRK приостановил отправку в КНДР туристических групп из-за «внутренней ситуации» в этой стране на период с 11 августа по 5 сентября. Агентство получило уведомление от своих северокорейских партнёров, что все гостиницы Пхеньяна в указанный период закрываются на ремонт. Эксперты, тем не менее, полагают, что причиной приостановки приёма туристов могут стать визит председателя КНР Си Цзиньпина и подготовка к празднованию 70-летия основания республики, которое будет отмечаться 9 сентября. КНДР и в прошлом под различными предлогами ограничивала въезд иностранцев, когда шла подготовка к значительным событиям. На этот раз причиной могут стать действительно важные события, учитывая, что ограничения введены в пик туристического сезона, а туризм является одним из основных источников валютных поступлений в КНДР.