Пхеньян критикует заявления генсека ООН о денуклеаризации КНДР

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Пхеньян подверг резкой критике заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о денуклеаризации КНДР. В ходе визита в Японию генсек ООН сказал, что на основе денуклеаризации КНДР сможет стать полноправным членом мирового сообщества. В ответ постоянное представительство КНДР при ООН распространило заявление в котором говорится, что на посту главы ООН «необходимо делать что-либо полезное для установления мира и стабильности на Корейском полуострове», а не присоединяться к санкциям. Высказывание Гуттериша названо «безрассудным», поскольку оно прозвучало «в то время, когда весь мир поддерживает совместное заявление по итогам исторического саммита лидеров КНДР и США».