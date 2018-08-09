Юг и Север согласовали состав участников межкорейских переговоров на высоком уровне

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Юг и Север согласовали в субботу состав участников межкорейских переговоров на высоком уровне, которые состоятся 13 августа в северной части пограничного пункта Пханмунчжом. Южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн, а северокорейскую – председатель комитета за мирное воссоединение родины Ли Сон Гвон. В ходе переговоров будут обсуждаться реализация договорённостей, достигнутых на предыдущих межкорейских саммитах, и подготовка к следующему саммиту. Это будут четвёртые с начала текущего года переговоры Юга и Севера на уровне министров.