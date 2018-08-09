Следующий межкорейский саммит может пройти не в Пхеньяне

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Время и место проведения следующего межкорейского саммита представители Юга и Севера могут согласовать на предстоящих 13 августа переговорах на высоком уровне. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции представитель администрации президента РК Ким Ый Гём. Он напомнил, что в Пханмунчжомской декларации говорится о проведении саммита в Пхеньяне осенью этого года. Однако в документе ничего не говорится о возможности изменить место проведения саммита, отметил представитель администрации. Следующий межкорейский саммит, если он состоится, станет пятым по счёту. Первые две межкорейские встречи на высшем уровне были проведены в 2000 и 2007 годах с участием тогдашних президентов РК Ким Дэ Чжуна и Ро Му Хёна, ещё два саммита были проведены ранее в нынешнем году с участием нынешнего южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чон Ына.