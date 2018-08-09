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Корея: Юг-Север

Юг и Север проводят переговоры на высоком уровне

Write: 2018-08-13 10:07:47Update: 2018-08-13 14:40:53

Юг и Север проводят переговоры на высоком уровне

Photo : YONHAP News

В понедельник в северной части пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне проходят межкорейские переговоры на высоком уровне. В каждой делегации по четыре человека, их возглавляют министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн и председатель северокорейского комитета за мирное воссоединение родины Ли Сон Гвон. Главным пунктом повестки переговоров является обсуждение даты и места проведения третьей с начала этого года встречи президента РК Мун Чжэ Ина и председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына.  Кроме того, обсуждается реализация договорённостей, достигнутых на предыдущих межкорейских саммитах. Это четвёртые с начала текущего года переговоры Юга и Севера на уровне министров. 
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