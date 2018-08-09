Юг и Север проводят переговоры на высоком уровне

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В понедельник в северной части пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне проходят межкорейские переговоры на высоком уровне. В каждой делегации по четыре человека, их возглавляют министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн и председатель северокорейского комитета за мирное воссоединение родины Ли Сон Гвон. Главным пунктом повестки переговоров является обсуждение даты и места проведения третьей с начала этого года встречи президента РК Мун Чжэ Ина и председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. Кроме того, обсуждается реализация договорённостей, достигнутых на предыдущих межкорейских саммитах. Это четвёртые с начала текущего года переговоры Юга и Севера на уровне министров.