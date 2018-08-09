11 августа в Бразилии состоялся День корейской культуры

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11 августа в Бразилии, где проживают около 50 тысяч этнических корейцев, состоялся День корейской культуры. В корейском квартале города Сан-Паулу состоялись выступления мастеров К-Рор, дегустация блюд корейской кухни, демонстрация корейских традиционных игр. В тот же день состоялась церемония открытия памятника, посвящённого 55-летию эмиграции корейцев в Бразилию. Шестиметровая скульптура, которая изображает мужчину и женщину, идущих вместе, символизирует единство народов Кореи и Бразилии. В следующем году будет отмечаться 60-летие установления южнокорейско-бразильских дипломатических отношений, и к этому времени в корейском квартале Сан-Паулу будет открыт Центр корейской культуры.