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В мире

11 августа в Бразилии состоялся День корейской культуры

Write: 2018-08-13 10:23:43Update: 2018-08-13 17:46:15

Photo : KBS News

11 августа в Бразилии, где проживают около 50 тысяч этнических корейцев, состоялся День корейской культуры. В корейском квартале города Сан-Паулу состоялись выступления мастеров К-Рор, дегустация блюд корейской кухни, демонстрация корейских традиционных игр. В тот же день состоялась церемония открытия памятника, посвящённого 55-летию эмиграции корейцев в Бразилию. Шестиметровая скульптура, которая изображает мужчину и женщину, идущих вместе, символизирует единство народов Кореи и Бразилии. В следующем году будет отмечаться 60-летие установления южнокорейско-бразильских дипломатических отношений, и к этому времени в корейском квартале Сан-Паулу будет открыт Центр корейской культуры. 
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