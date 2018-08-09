В первой декаде августа южнокорейской экспорт увеличился на 19%

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За первые десять дней августа южнокорейский экспорт составил 14 млрд 800 млн долларов, что на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщили в Корейском таможенном управлении, средний объём экспорта за рабочий день составил 1 млрд 740 млн долларов, что на 18,4% больше, чем в первой декаде августа прошлого года. Зарубежные поставки полупроводников увеличились на 41%, запчастей для автомобилей – на 11,8%, продуктов нефтехимии – на 56,7%. При этом экспорт морских судов сократился на 97,7%. Объём импорта составил за тот же период 16 млрд 300 млн долларов, увеличившись на 14,8% в годовом исчислении. Соответственно, торговый дефицит составил 1 млрд 540 млн долларов.