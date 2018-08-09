Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина, понизился за неделю на 5,1%, составив 58,1%. Рейтинг высчитан на основе результатов опроса, проведённого в период с 6 по 10 августа среди 2,5 тысяч взрослых жителей разных регионов страны. На снижение рейтинга Мун Чжэ Ина повлияла главным образом причастность его соратника, губернатора провинции Кёнсан-Намдо Ким Гён Су к делу блогера Druid King, который обвиняется в фальсификации комментариев интернет-пользователей, в том числе накануне президентских выборов 2017 года. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро сократился на 2,2%, составив 40,6%. Главная оппозиционная партия Свободная Корея добавила 1,6% сторонников. Её поддерживают 19,2% респондентов. Партию Справедливости поддерживают 14,2%, партию Справедливого будущего - 5,5%, партию Мира и Демократии – 2,4% опрошенных. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверносjavascript:;ти 95%.