РК закрыла свои порты для четырёх судов, перевозивших северокорейский уголь

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Начиная с 11 августа, южнокорейские порты закрыты для четырёх грузовых судов - Sky Angel, Rich Glory, Shining Rich и Jin Long. Как сообщили в МИД РК, в нарушение резолюции Совета безопасности ООН номер 2371 они доставили в южнокорейские порты уголь, добытый в КНДР. Между тем, названная резолюция запрещает Пхеньяну экспорт угля, железной руды и других полезных ископаемых. Как сообщило ранее Таможенное управление РК, в период с апреля по октябрь прошлого года три южнокорейские компании ввезли в страну из российских портов семь партий угля и чугуна в чушках на общую сумму 5 млн 800 тыс. долларов. Груз был доставлен в Россию из КНДР, а документы о его происхождении сфальсифицированы.