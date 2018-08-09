После освобождения страны размер черепа корейцев существенно увеличился

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После освобождения страны от японского колониального ига размер черепа корейцев существенно увеличился. Об этом сообщил в понедельник коллектив учёных больницы сеульского университета Корё, опубликовав результаты анализа размеров черепов ста корейцев, родившихся в 30-е и 70-е годы прошлого века. Выяснилось, что объём черепной полости корейцев, родившихся в 70-е годы, был примерно на 90 мл больше, чем у корейцев, родившихся в 30-е годы. По данным анализа также выяснилось, что форма черепов корейских мужчин и женщин также изменилась. Изменения в морфологии черепа человека наблюдались также в странах Запада по мере индустриализации и урбанизации. Однако на Западе подобные изменения произошли не за 40 лет, а в течение 100-200 лет. Профессор-анатом Ю Им Чжу сказал, что южнокорейцы увидели изменения в своём физическом состоянии после того, как им было обеспечено надлежащее питание, когда общество обрело стабильность, а экономика начала подъём. Результаты исследования опубликованы в последнем издании Американского журнала физической антропологии (American Journal of Physical Anthropology).