В нынешнем году в РК загорелись 80 автомобилей BMW

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С начала года в РК загорелись 80 автомобилей BMW. Об этом в понедельник сообщила телерадиокомпания KBS со ссылкой на службу пожарной охраны РК. Это вдвое превышает данные министерства сухопутных территорий и транспорта РК, которое сообщает, что за тот же период зафиксированы 37 случаев возгорания машин BMW. По данным службы пожарной охраны, в период с января по июль прошлого года было 45 возгораний, а за тот же период нынешнего года – 71 возгорание, то есть, на 57% больше. Причины половины возгораний не установлены.