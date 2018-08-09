ОДВЗЯИ может внести вклад в денуклеаризацию КНДР

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Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) может внести вклад в денуклеаризацию в КНДР с помощью специалистов и технологий. Об этом заявил в понедельник в интервью агентству Ёнхап исполнительный секретарь подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Лассина Зербо встречи с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва. По его словам, РК поддерживает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Что касается действий КНДР по демонтажу ядерных и ракетных полигонов, то Лассина Зербо воздержался от комментариев, поскольку из-за отсутствия на месте экспертов ничего нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.