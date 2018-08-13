Очередной межкорейский саммит состоится в сентябре в Пхеньяне

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Очередная, третья с начала текущего года встреча лидеров Юга и Севера Кореи состоится в сентябре в Пхеньяне. Как сообщили в понедельник в министерстве по делам воссоединения РК, соответствующая договорённость достигнута на межкорейских переговоров на министерском уровне, состоявшихся в северной части пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Конкретную дату, формат саммита и состав делегаций, которые примут в нём участие, решено обсудить в ближайшее время на рабочем уровне. Договорённость о проведении встречи на высшем уровне нынешней осенью в Пхеньяне зафиксирована в Пханмунчжомской декларации, принятой лидерами Юга и Севера 27 апреля.