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Корея: Юг-Север

Очередной межкорейский саммит состоится в сентябре в Пхеньяне

Write: 2018-08-13 15:31:41Update: 2018-08-13 15:34:49

Очередной межкорейский саммит состоится в сентябре в Пхеньяне

Photo : YONHAP News

Очередная, третья с начала текущего года встреча лидеров Юга и Севера Кореи состоится в сентябре в Пхеньяне. Как сообщили в понедельник  в министерстве по делам воссоединения РК, соответствующая договорённость достигнута на межкорейских переговоров на министерском  уровне, состоявшихся в северной части пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Конкретную дату, формат саммита и состав делегаций, которые примут в нём участие, решено обсудить в ближайшее время на рабочем уровне. Договорённость о проведении встречи на высшем уровне нынешней осенью в Пхеньяне зафиксирована в Пханмунчжомской декларации, принятой лидерами Юга и Севера 27 апреля. 
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