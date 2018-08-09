В РК побывала делегация северокорейских профсоюзов

Photo : YONHAP News

С 10 по 12 августа в Сеуле побывала северокорейская профсоюзная делегация во главе с председателем ЦК Союза рабочих организаций КНДР Чу Ён Гилем. В ходе совместного заседания представителей рабочих организаций Юга и Севера, отраслевых и региональных встреч стороны обсудили планы сотрудничества на уровне профсоюзов. Союз рабочих организаций КНДР и две южнокорейские ассоциации – Федерация корейских профсоюзов и Корейская конфедерация демократических профсоюзов – подписали соглашение о сотрудничестве. В нём содержится договорённость о проведении Второго съезда профсоюзов Юга и Севера за мир и воссоединение. Стороны договорились также проводить регулярные встречи по вопросам профсоюзного движения. В Сеуле состоялся также футбольный матч профсоюзных команд Юга и Севера.