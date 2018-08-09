В Национальном собрании РК отменят специальные расходы

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Правящая и оппозиционная партии приняли решение отменитьстатью о специальных расходах Национального собрания РК. В настоящее времясредства на особые расходы выплачиваются спикеру и вице-спикеру Национальногособрания, председателям постоянных комитетов, лидерам партийных фракций,входящим в состав переговорной группы. Руководству Национального собраниявыплачиваются внушительные суммы на зарубежные поездки. Помимо этого, средствана специальные расходы получают старшие эксперты постоянных комитетов,секретариат Национального собрания, председатели специальных комитетов. Тольков этом году общая сумма специальных расходов превысила 6 млрд вон или 5,5 млндолларов. Специальные расходы Национального собрания стали предметом широкогообсуждения в связи с заявлением, поданным движением «Народная солидарность задемократию участия».