В День вооружённых сил РК военного парада не будет

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1 октября, в День вооружённых сил РК, военный парад проводиться не будет. Об этом сообщили в министерстве обороны РК. Праздник решили отметить показательными выступлениями лётчиков и беспилотных летательных аппаратов, а также провести праздничный концерт. В ведомстве подчеркнули, что данные меры были приняты в целях продвижения диалога между Югом и Сервером. Напротив, по сообщениям разведки США, Пхеньян ведёт активную подготовку к военному параду в честь 70-летия образования КНДР. Однако, учитывая текущую ситуацию, скорее всего, на параде не будут показаны межконтинентальные баллистические ракеты.