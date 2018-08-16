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В Корее

14 августа будет отмечаться День памяти жертв сексуального рабства в японской армии

Write: 2018-08-14 11:02:09Update: 2018-08-14 11:07:04

14 августа будет отмечаться День памяти жертв сексуального рабства в японской армии

Photo : YONHAP News

Во вторник в Саду ностальгии провинции Чхунчхон-Намдо будет проведено мероприятие в память о жертвах сексуального рабства в японской армии периода Второй мировой войны. В этом году правительство РК объявило 14 августа Днём памяти жертв сексуального рабства в японской армии. Именно в этот день, ровно 27 лет назад, Ким Хак Сун - одна из жертв сексуального рабства - впервые выступила со свидетельскими показаниями по данному преступлению. В мероприятии примут участие 400 человек, включая госпожу Ли Ён Су и других жертв сексуального рабства, а также представители общественных организаций и официальные лица. 
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