Президент РК предложил открыть беспошлинные магазины для прибывающих пассажиров

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Президент РК Мун Чжэ Ин выступил с инициативой открыть беспошлинные магазины в залах прибытия аэропортов. Он подчеркнул, что в 71 стране уже действует такая система. В случае принятия закона многие компании среднего масштаба получат шанс выйти на данный рынок, а улетающим в отпуск южнокорейцам не придётся возить с собой покупки из магазинов беспошлинной торговли во время путешествия. Между тем, в связи с принятием данного закона возникают опасения относительно снижения уровня безопасности в аэропорту. Проект закона уже несколько раз рассматривался в парламенте страны, однако до сих пор положительное решение по данному вопросу не было принято.